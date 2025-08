Il Mattino, De Luca: "Fanno sorridere le critiche a De Bruyne. Stadio? Il 4 settembre capiremo cosa ha in mente ADL"

Francesco De Luca, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato:

“Centenario del Napoli? Deve essere festeggiato alla grande, non come quello del 2006 che fu l’anno in cui tornò in Serie B. E’ un centenario importante, perché ha recuperato la leadership in Italia ed è una squadra che emergerà anche nelle prossime competizioni internazionali. Il Napoli è un bene caro per tutti noi, lo sentiamo nostro e lo festeggiamo. Bianchini? E’ un dirigente che lavora nell’ombra, ma lavora moltissimo per migliorare il brand e il rapporto tra il Napoli e Napoli, queste campagne con il marchio napoletano sono sue idee, condivise con De Laurentiis e sua figlia. E’ una squadra che lavora e funziona benissimo, come quella in campo che interessa di più alla tifoseria.

Invasione a Castel di Sangro? Era prevedibile, ci sarà una invasione festosa per assistere alle partite. Ci sarà anche la curiosità di capire come verrà completata la squadra, ma senza fretta perché il Napoli sta lavorando bene. Il Napoli chiuderà i colpi che deve chiudere. Su chi punto? Non mi permetto di dare consigli, ma il Napoli opererà prendendo calciatori di esperienza, i giovani vanno bene ma serve un calciatore di esperienza. Critiche a De Bruyne? Le critiche in questo momento fanno sorridere, De Bruyne è un campione e bisogna aspettarlo come gli altri. La condizione non può essere al massimo, c'è un apprendimento su quelle che sono le indicazioni tecnico-tattiche di Conte e bisogna avere pazienza.

Stadio? Il 4 settembre con la conferenza di servizi si capirà cosa ha in mente De Laurentiis. Un conto è dirlo in un comunicato e un conto è presentare il progetto. Dobbiamo aspettare per capire, entro l’anno prossimo bisogna dare indicazione precisa all’Uefa per gli Europei 2032, sarebbe un peccato perdere questo treno. Credo che tra due persone serie come Manfredi e De Laurentiis, un punto di incontro si può trovare".