SSC Napoli, ultim'ora da Castel Volturno: allenamento differenziato per Meret

Ultimissime notizie dallo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno. Ecco il report dell'allenamento di oggi diffuso dal club sul sito ufficiale:

Dopo il giorno di riposo di ieri, gli azzurri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del prossimo match di Champions contro il Manchester City. Il gruppo ha svolto un lavoro di forza in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica sul campo.

Allenamento differenziato per Alex Meret, che ha già saltato Fiorentina-Napoli per un problema muscolare.