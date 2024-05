SSC Napoli, il report: Gollini in gruppo! Le ultime su Kvaratskhelia, Raspadori, Dendoncker e Zielinski

Dopo la gara a Udine, il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 36esima giornata di Serie A.

SSC Napoli, il report

Il gruppo ha iniziato la seduta con attivazione in palestra. Successivamente, coloro che hanno giocato dal primo minuto in Friuli hanno continuato il lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa si sono allenati sul campo 1 svolgendo esercitazione tecnica e lavoro di potenza aerobica.