UFFICIALE - Sassuolo in serie B: vince il Frosinone, pari in extremis per l'Udinese

Il Sassuolo è in serie B. La squadra neroverde aveva perso lo scontro diretto con il Cagliari nel lunch match delle 12,30 e sperava ancora in una combinazione di risultati che potessero tenere vive le speranze residue.

Alle ore 15 sono andati in scena Monza-Frosinone ed Udinese-Empoli. I ciociari battono i brianzoli per 1-0 grazie alla rete messa a segno nel primo tempo dall'attaccante Walid Cheddira. Pari a Udine dove accade di tutto nei minuti finali. Prima passa in vantaggio l'Empoli all'89' su calcio di rigore di Niang. Poi, nei minuti di recupero, Samardzic batte Caprile dal dischetto.