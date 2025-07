Lazio, Sarri: "Insigne? Mi ha dato tanto, ma il presidente mi ha fatto capire una cosa..."

Maurizio Sarri, tornato sulla panchina della Lazio, ha parlato oggi in conferenza stampa e tra le altre cose ha commentato anche le voci che hanno accostato Lorenzo Insigne ai biancocelesti.

Sarri su Insigne ha risposto: "Ho cancellato la lista dei desideri dopo che ci hanno bloccato il mercato. L’unico desiderio è lavorare con la squadra, pensare a quello che può succedere tra 4-5 mesi mi sembra porre l’attenzione su qualcosa che non mi fa comodo. Lorenzo mi ha dato tantissimo, ma in questo momento da quello che mi sta dicendo il presidente certe possibilità non ci sono".