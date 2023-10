Franck-Zambo Anguissa tenta il recupero per la sfida di domenica sera con il Milan. Il centrocampista azzurro, fermo dalla gara dell'8 ottobre contro la Fiorentina per una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, effettuerà oggi un provino decisivo per essere disponibile per il big match del "Maradona". L'obiettivo del franco-camerunense, e del Napoli, è di andare almeno in panchina. Lo conferma anche Radio Marte.