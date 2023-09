Nasce "Made in Italy", progetto di collaborazione tra Serie A e Ministero degli Esteri

Lega Serie A annuncia il lancio di "Made in Italy - International Main Partner Lega Serie A", un progetto di comunicazione internazionale che – in accordo con il Maeci (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) - permetterà di promuovere su più canali ad oltre 500 milioni di spettatori nel mondo il bello e ben fatto delle nostre filiere produttive attraverso il coinvolgimento diretto 20 Club e dei giocatori più iconici del calcio italiano.

Serie A Made in Italy

Il progetto comprenderà - nel corso della stagione calcistica 2023/2024 trasmessa all’estero con il nome di “Serie A Made in Italy” - una serie di attività di valorizzazione delle nostre eccellenze come tra le altre, la produzione di video nei quali giocatori e Club racconteranno i distretti produttivi italiani legati ai territori di appartenenza della propria squadra e la partecipazione di Ambassador di Lega Serie A ad eventi fieristici.

“Con ICE condividiamo da sempre l’impegno per esprimere ed esportare i valori più alti che il Made in Italy rappresenta a livello globale – le parole dell’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Grazie al lavoro svolto in questi anni dalla Lega Serie A con la nascita degli uffici all’estero di New York e Abu Dhabi saremo ancora più presenti nei mercati strategici per perseguire questi obiettivi. La nostra media company ci consentirà inoltre di realizzare contenuti esclusivi che saranno distribuiti dagli oltre 65 broadcaster che trasmettono le nostre partite in più di 200 territori, e che avranno come protagonisti le stelle del campionato italiano. Racconteremo così una storia di eccellenza, cura del dettaglio e proiezione al futuro proprie tanto del nostro calcio, quanto delle produzioni italiane”.