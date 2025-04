Napoli-Torino, arriva la decisione del CASMS per i residenti in Piemonte

Ultime notizie Napoli, decisione ufficiale in vista di Napoli-Torino. La prossima partita in programma allo stadio Diego Armando Maradona è in programma per il weekend di fine aprile e per l'occasione a Fuorigrotta arriveranno i tifosi del Torino.

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (CASMS) - sentita la Questura di Napoli - ha identificato la partita come "caratterizzata da alti profili di rischio". Di conseguenza: i tifosi del Torino muniti di Fidelity Card potranno acquistare biglietti solo nel settore ospiti. Il resto dello stadio è vietato ai residenti nella Regione Piemonte, ad eccezione di chi ha la tessera del tifoso SSC Napoli. Per la partita saranno anche rafforzati i servizi di prefiltraggio e filtraggio.