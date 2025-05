Gazzetta - Conte torna a casa per prendersi lo scudetto, col Lecce è Derby del cuore

Napoli - La Gazzetta dello Sport analizza quella che sarà la situazione del Napoli di Conte nelle prossime partite, partendo dal Lecce:

I derby del cuore al bivio scudetto. Sceneggiatura perfetta, per un sabato di passione. Antonio Conte torna a casa, nella sua Lecce. Lì, dove vive la famiglia, dove ha cominciato a dare calci ad un pallone cullando il sogno di diventare un giorno un campione. Il giovane Antonio, però, non sapeva che la sua carriera nel mondo del calcio avrebbe avuto una coda più lunga e ancora ricca di successi. Per le strade di Lecce ha imparato il rispetto per gli avversari e ha coltivato la propria fame di vittoria.

Quella che ha dimostrato poi negli anni, prima da stellina delle giovanili del Lecce, poi da capitano e leader alla Juventus. Cinque scudetti da giocatore, diventati nove poi con quelli da tecnico di Juve (3) e Inter (1). Ora, alla guida del suo Napoli, Antonio è il comandante di un popolo a caccia di un sogno. E mentre la città assapora la possibilità di vincere il secondo tricolore in tre stagioni, Conte segue il suo personale traguardo: lo scudetto della stella. Che poi aprirebbe le porte anche a un nuovo posto nei libri di storia: nessun allenatore ha mai vinto tre scudetti su tre panchine diverse. Ci era riuscito Capello, prima che Calciopoli cancellasse i suoi due titoli con la Juve dopo quelli con il Milan e con la Roma.