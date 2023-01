Napoli-Roma, "scende in campo la magia" con Coca-Cola: annuncio dei The Jackal | VIDEO

The Jackal Napoli-Roma

Napoli-Roma, prima della partita un evento in collaborazione con Coca-Cola, global partner della SSC Napoli. La notizia era già stata annunciata nei giorni scorsi, ma il Napoli si era limitato a parlare di una "sorpresa" in vista del match di domenica sera allo stadio Maradona.

Napoli-Roma, The Jackal al Maradona

L'evento si chiamerà "Scende in campo la magia" e adesso iniziano ad emergere i primi dettagli della sorpresa preparata dal club insieme al famosissimo marchio di bibite. Protagonisti dell'evento, che si terrà sul terreno di gioco prima del fischio d'inizio, saranno i The Jackal insieme con Fatima Trotta.

E sono stati proprio Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal ad annunciarlo su Instagram: "Domeni saremo allo stadio Diego Armando Maradona per vedere la partita Napoli-Roma. Abbiamo preparato una sorpresa prima del match, perché si esibirà Fatima Trotta. Canterà una canzone legata alla nostra città, una canzone che parla di un ragazzo costretto a partire per la leva militare...".

Si riferisce ovviamente alla canzone napoletana 'O surdato 'nnammurato. Ci si aspetta che sarà tutto lo stadio a cantarlo! E per l'occasione è previsto il sold-out al Maradona. Guarda il video in allegato.