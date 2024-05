CorSport - Un Napoli di polli che sembra sfuggire all'Europa: è rimasto solo uno sterile possesso palla

Ultime news SSC Napoli - Duro attacco nell'editoriale dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dopo aver visto Udinese-Napoli 1-1:

"L'ultimo gol di Osimhen in quella porta valse uno scudetto, stavolta potrebbe essere inutile anche per un posto in Europa. È un Napoli di polli, che sta provando in tutti i modi a farsi sfuggire la quindicesima qualificazione consecutiva nelle coppe. Otto punti nelle ultime otto partite, l’ennesima senza la porta inviolata (con Calzona ha preso sempre gol), un’altra prestazione piccola piccola. Guardare il calendario e gli spiragli che ancora ci sono è diventato quasi inutile, una squadra che gioca così non merita una ribalta internazionale. Con Bologna, Fiorentina e Lecce dovrà salvare almeno la faccia, i tifosi azzurri non possono accettare un finale di stagione così triste.

È inutile sforzarsi ancora di capire cosa sia successo al Napoli, nemmeno i migliori analisti riuscirebbero a spiegare un’involuzione così veloce. In questa maledetta stagione è rimasta solo una prerogativa della squadra campione d’Italia, il possesso palla. L’anno scorso era funzionale al dominio delle partite, un’arma offensiva ma anche difensiva, il principio base della strategia di Spalletti. Quest’anno è solo fine a se stesso, sterile, mai produttivo, senza spiragli. Il pallone gira lentamente e poi torna indietro, in un noioso fraseggio che non conosce mai uno sbocco, un’accelerazione, un cambio di passo. Più sbadigli che emozioni, nessuno ha un guizzo, un’invenzione, la voglia di rischiare una giocata. A Udine solo qualche lampo di Osimhen e Politano, la solita geometria di Lobotka e poco altro. La fotografia di un’altra serata da dimenticare al più presto".