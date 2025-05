Il Napoli è atterrato a Capodichino, di ritorno dalla trasferta di Lecce dove il gol di Raspadori ha proiettato il Napoli in vetta al primo posto in classifica di Serie A. Al rientro migliaia di tifosi napoletani hanno atteso la squadra in aeroporto e questa è la reazione di Philip Billing che filma tutta la scena dall'interno del taxi che lo sta riaccompagnando a casa.