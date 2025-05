Bonolis punzecchia Conte: "Parla di miracolo ma gli hanno comprato chiunque, l'Inter è arrivata fino in fondo in tutto"

Paolo Bonolis, da sempre tifoso interista, ha parlato in occasione dell'evento a Roma "Tennis & Friends" punzecchiando anche Conte: «Lo scudetto purtroppo credo sia complesso da prendere in considerazione. Col Verona giocherà di fatto la seconda squadra dell'Inter e vediamo che succede. Scudetto o Champions? Il pensiero ormai è alla Champions, mi sembra più che giusto. Tanto di cappello a una squadra che è arrivata quasi dappertutto in fondo. Vedremo se alla fine si vincerà qualcosa.

Il Napoli ha un percorso più facile fino alla fine del campionato, mi stupisce ogni tanto quando Conte parla di miracolo. Gli hanno comprato chiunque, fa solo il campionato. Insomma, credo che più che un miracolo sia il minimo sindacale».