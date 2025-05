Pistocchi sicuro: "Vittoria pesantissima con molto poco, tre punti che mettono in banca il quarto Scudetto!"

IlI #Napoli con molto poco porta a casa tutto: batte il #Lecce con una punizione di #Raspadori e conquista i 3 punti che mettono in banca il 4^scudetto, 2^dell’era #DeLaurentiis. Partita poco spettacolare, giocata dagli uomini di #Conte con grande attenzione difensiva e portata a casa con uno schema perfetto su palla inattiva: 24’#McTominay si aggiunge alla barriera e si abbassa facendo passare il pallone calciato da #Raspadori. Una volta in vantaggio, il #Napoli rischia solo al 37’quando sul colpo di testa di #Gaspar la palla colpisce la traversa e finisce sul braccio di #Spinazzola : proteste leccesi ma #Massa giudica il mani involontario. Nella ripresa, il #Napoli si chiude a difesa del vantaggio, il #Lecce preme e comanda il possesso ma non è mai pericoloso. Vittoria pesantissima degli uomini di #Conte, e tricolore a 1 passo".

Questo il tweet del noto opinionista, Maurizio Pistocchi, post Lecce-Napoli 0-1