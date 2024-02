Meret o Gollini: chi sarà il titolare del Napoli per il resto della stagione?

Napoli - Grande dilemma in casa Napoli e per Walter Mazzarri in vista di questo finale di stagione. Ci sarà ancora la Champions League col Barcellona tra qualche giorno e poi anche le restanti partite del calendario di Serie A: giocherà Meret o Gollini?

C'è grande attesa per i tifosi e non solo per capire alla fine chi sarà il titolare del Napoli tra Meret e Gollini per difendere la porta azzurra. Perché dopo diverse settimane ora potrebbe esserci nuovamente un altro cambio.

Possibile cambio in vista del finale di stagione per quanto riguarda la porta del Napoli con Meret e Gollini che si giocano solo un posto. Ad inizio anno era Meret il titolare, poi però l'infortunio ha permesso a Gollini di scendere in campo per 6 partite consecutive dimostrando grande affidabilità. Ora potrebbero essere cambiate le gerarchie anche in vista di quello che può accadere nelle prossime settimane in vista della prossima stagione.

Meret è in scadenza di contratto con il Napoli il prossimo giugno e senza rinnovo andrà via a parametro zero. Da capire ora che tipo di scelta andrà a fare la società sul proprio portiere. C'è poi Gollini che è in prestito e in estate il Napoli può riscattarlo per 7 milioni di euro.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile addio di Meret con Gollini che il prossimo anno potrebbe essere il portiere del Napoli affiancato da Caprile, il giovane portiere azzurro che è in prestito all'Empoli e sta dimostrando davvero tanto.