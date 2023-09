Lo Monaco: "Napoli da scudetto con Inter e Milan! C'è un azzurro che è diventato un top"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le loro dichiarazioni:

“Il Napoli ha ritrovato meccanismi e modo di stare in campo, poi la vena di Kvara, Lobotka, il Napoli ha nel dna il modo di esprimersi e di giocare, la squadra aveva interrotto la continuità ed è stato un errore, da persona intelligente Garcia vi ha posto rimedio.

Il gioco si snoda in un certo modo, il triangolo di centrocampisti è importante perché ognuno ha le sue caratteristiche, normale che tanti palloni passino dai piedi di Lobotka. Zielinski poi sta avendo una crescita notevole, nella sua globalità oggi fa anche la fase di non possesso palla, è un giocatore notevole come Anguissa, per agonismo, qualità e corse. Il Napoli continua ad avere un senso, è da intelligenti capire che questa è l’unica strada da percorrere.

Il Lecce? Buona squadra, complimenti a D’Aversa e Pantaleo Corvino, che ha fatto la storia del nostro calcio, dimostrando competenza e capacità di fare, non è semplice valorizzare giocatori sconosciuti, lui lo fa da sempre con talento e passione.

La lotta scudetto? Dopo sette, otto partite dare giudizi non è semplice, di sicuro non è il campionato dello scorso anno, ci sarà da lottare fino alla fine ed il Napoli c’è, è una squadra forte, votata al gioco. Gli azzurri se la giocano con Inter e Milan.

Il video su Osimhen? Il calcio non c’entra nulla con TikTok, con certe pagliacciate. Il calcio è una cosa serie che muove miliardi, perché andare a fare ironia? Tra l’altro ironia di cosa? Quello è stato un filmato da superficiali, bisognava riflettere sul momento un po’ particolare di Osimhen e della squadra, che peraltro aveva pure perso due punti per il rigore sbagliato proprio dal nigeriano. E’ stato inopportuno, poi si è sollevato un polverone enorme, il procuratore è stato un grande opportunista, quando c’è il dio denaro non si capisce più nulla. Anche lì è nato un polverone da una vicenda da niente, avrebbe potuto creare sconquassi. Per fortuna la vittoria con l’Udinese, il ritorno al gol di Osimhen, la bella prova di squadra e anche il chiarimento del Napoli mi sembra abbiano rimesso le cose a posto”.