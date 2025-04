Infortunio Buongiorno, il comunicato della SSC Napoli: diagnosi e tempi di recupero

Napoli - Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Alessandro Buongiorno. Il difensore è uscito anzitempo dalla gara contro il Torino di domenica scorsa allo stadio Maradona. Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli sulle condizioni del calciatore:

"Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Infortunio Buongiorno: tempi di recupero

Stando alla diagnosi pubblicata dalla SSC Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, lo stop per il difensore dovrebbe essere di 3 settimane almeno. Dovrebbe dunque saltare Lecce, Genoa e probabilmente Parma. Nella migliore delle ipotesi potrebbe ritornare per la partita con il Cagliari, ma più probabilmente per Buongiorno la stagione è finita.