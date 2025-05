CorSport - Conte-ADL, in settimana l'incontro! Presenti anche Chiavelli e Manna, Si programma il Napoli del futuro

Napoli - Si parla tanto del futuro di Antonio Conte e di cosa può accadere a Napoli, ma per il Corriere dello Sport non ci saranno sorprese e la prossima settimana andrà in scena anche l'incontro tra il presidente De Laurentiis e l'allenatore per dare continuità a questo nuovo progetto.

Napoli, incontro per il futuro tra Conte e ADL

Aurelio De Laurentiis rientrerà lunedì in Italia dalle Maldive, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme con lady Jacqueline, e a metà settimana dovrebbe incontrare a Napoli il sindaco Manfredi per continuare ad affrontare la questione dello stadio.

Come riportato dal Corriere dello Sport però in agenda anche impegni legati al nuovo centro sportivo che dovrà ospitare la squadra nei prossimi anni. E, soprattutto, l’incontro con Antonio Conte: l’idea che si fa strada è quella di anticipare i tempi e non arrivare alla fine del campionato senza fissare i criteri fondamentali della programmazione del futuro. Il presidente e l’allenatore, l’ad Chiavelli e il ds Manna. Dovrebbe essere questo lo schieramento dell'incontro per programmare il futuro.

La data? La riunione potrebbe-dovrebbe andare in scena proprio la prossima settimana, o comunque a ridosso della partita contro il Genoa. Poco prima o un attimo dopo. L’idea è attendere di chiudere la trasferta a Lecce e poi iniziare a dettare i ritmi portanti della programmazione. Nessuno ha intenzione di distogliere l’attenzione dal campo e da un campionato che la squadra comanda in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter a quattro giornate dalla fine, tre dopo la sfida di sabato al Via del Mare, ma è ovvio che per scrivere un futuro all’altezza delle attese di Adl e Conte bisogna chiarire le prospettive e soddisfare le necessità di ognuno. Nel nome del bene supremo: il Napoli.