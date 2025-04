Mittelstadt a Napoli, weekend fra la città e il Maradona: semplice vacanza o indizio di mercato? | FOTO

Calciomercato Napoli - In queste ore, si è parlato molto della presenza in città di Maximilian Mittelstädt, terzino dello Stoccarda e della Nazionale tedesca, di 28 anni. Con alcuni amici e sua moglie Lea, il calciatore ha trascorso il weekend a Napoli ed è stato anche in tribuna al Maradona per la sfida al Torino.

Stoccarda, Mittelstadt a Napoli

Che sia un indizio di mercato, o una semplice vacanza di piacere? Questo ce lo dirà il tempo...

Intanto la moglie fa trasparire un certo apprezzamento verso la città: "Napoli: un pezzo di casa e un pezzo di cuore", scrive via Instagram.