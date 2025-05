Lecce-Napoli, la probabile formazione da Il Mattino: Conte pensa a due novità dal 1'

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica parla della probabile formazione di Conte in vista di Lecce-Napoli:

"L’allenatore azzurro sta curando in maniera maniacale tutti i dettagli al Training Center di Castel Volturno. Da ieri pomeriggio Conte ha aperto ufficialmente il “file” relativo alla sostituzione di Alessandro Buongiorno, infortunato fino al termine del campionato. La decisione non è stata ancora presa, ma la soluzione Olivera si sta materializzando nei pensieri del condottiero azzurro. L’uruguaiano giocherà da difensore centrale, come già capitato con la nazionale uruguaiana. Conte ci aveva pensato già per il match con il Toro, ma ha ridisegnato il Napoli dopo l’attacco febbrile che ha colpito Raspadori. Olivera giocherà accanto a Rrahmani al centro del reparto arretrato. Questa è l’ipotesi principale, Rafa Marin dovrebbe cominciare ancora una volta in panchina, come accaduto proprio col Toro. Spinazzola arretrerà nel reparto arretrato e farà il terzino sinistro. L’altra novità è il ritorno di Raspadori dall’inizio: Jack affiancherà Lukaku davanti per un abito tattico che cambierà in base ai momenti della partita. Un po’ 4- 4- 2, un po’ 3-5-2, è questa la ricetta per superare l’ostacolo Lecce e avvicinarsi allo scudetto. A quattro passi dal tricolore. Il Napoli ci crede. Senza proclami".