Lecce-Napoli, ecco i convocati di D'Aversa: out Banda e Dermaku

Domani si gioca Lecce-Napoli, partita di Serie A. L'allenatore Roberto D’Aversa ha già diramato l'elenco dei convocati per il match previsto per sabato alle ore 15:00. Come previsto, mancano Banda e Dermaku.

Convocati Lecce

Ultime news. Ecco i convocati del Lecce contro il Napoli: