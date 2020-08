Ultime notizie calcio mercato - Stando a quanto riportato da "La Repubblica", la Fiorentina starebbe valutando dei possibili eredi di Federico Chiesa nel caso in cui quest'ultimo dovesse salutare Firenze. I due nomi in cima alla lista dei toscani sono Riccardo Orsolini, valutato dal Bologna circa 20 milioni di euro, e Domenico Berardi, prezzo pregiato nel Sassuolo e difficile da acquistare. Un jolly importante può essere in tal senso Riccardo Sottil.

