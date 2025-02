Galatasaray-Adana, simulazione di Mertens: gli avversari si ritirano dal campo! Partita sospesa | VIDEO

Galatasaray-Adana Demirspor finisce con il risultato di 1-0 al minuto 30 con gol su calcio di rigore di Alvaro Morata. La squadra ospita dell'Adana Demirspor ha deciso di abbandonare il campo e ritirarsi al minuto 30 quando è stato fischiato un secondo calcio di rigore per un contatto di Dries Mertens, ma si trattava di una palese simulazione. L'allenatore dell'Adana Demirspor e i calciatori in campo hanno così preso questa decisione in risposta al rigore concesso al Galatasaray ritirandosi dal campo. Al fischio finale anticipato Osimhen è andato a festeggiare sotto la Curva.