Insulti contro Maradona Jr, il Pompei lancia una campagna contro il cyberbullismo

Sui social sono spuntati insulti per Maradona Jr, attuale allenatore del Pompei FC. La squadra allenata dal figlio del Pibe, ha così avviato una lodevole campagna contro il cyberbullismo, non soltanto a difesa del suo più celebre tesserato.

Ha spiegato la società: "Il post con gli screen degli insulti a mister Maradona l'abbiamo eliminato: ci siamo presi lo spazio necessario per lanciare un messaggio importante, il nostro obiettivo di sensibilizzare chi ci segue l'abbiamo raggiunto e non vogliamo che quella bruttezza resti a macchiare i nostri social. Noi siamo una squadra di calcio e in questo spazio celebriamo il calcio e ciò che genera: gioia, bellezza, emozioni, fratellanza, tutto ciò che cerchiamo di vivere pienamente ogni giorno e di trasmettere al nostro pubblico. Il messaggio però resta forte e chiaro: no al #cyberbullismo, no ad ogni forma di sopraffazione. Viva il calcio, viva lo sport, viva la passione, viva Pompei, viva Maradona".