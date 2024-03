Insigne: "Periodo difficile per Immobile? Gli ho dato un consiglio, ci sono passato anche io"

Ultime notizie - Periodo complicato per Ciro Immobile, e il suo amico Lorenzo Insigne nell'intervista a Cronache di Spogliatoio ha affrontato l'argomento:

"Ho parlato con Immobile e gli ho detto che avere alti e bassi è normale. Ci sono passato anche io. Ma è colpa sua: ha abituato tutti troppo bene… Ne ho parlato spesso con Ciro. È uno dei miei amici nel mondo del calcio. Anche durante i suoi momenti di difficoltà, ci siamo sentiti. Gli ho detto che una carriera è fatta di alti e bassi, è successo anche a me.

Credo che le critiche per lui siano eccessive, perché ha fatto tanto sia per la Lazio oltre ad aver dimostrato il suo valore a tutti gli appassionati. È normale che da lui si aspettino 30 gol all’anno: gli ho detto che è colpa sua, perché li ha abituati troppo bene! Vedo le sue partite ancora oggi: certo, sta segnando bene, ma ci mette l’anima anche quando il pallone non entra e lo fa fino alla fine".