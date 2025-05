Scontri ultras a Lecce, la Questura ha individuato 100 responsabili: tutti napoletani senza biglietto

Ultime notizie Napoli - Nuove restrizioni in arrivo dopo gli scontri di Lecce-Napoli. Allo stadio Via del Mare gli scontri tra tifosi all'esterno del settore ospiti sono ora al vaglio del Viminale, che analizzerà i video circolati sul web e le immagini delle telecamere di sicurezza per individuare i responsabili.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Mattino, la Questura di Lecce ha già spiegato che "le responsabilità principali delle tensioni sono attribuibili ai cento tifosi senza biglietto arrivati allo stadio". Dunque circa 100 tifosi del Napoli senza biglietto a Lecce potrebbero rovinare le prossime trasferte.

Già oggi infatti l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive valuterà quanto accaduto sabato pomeriggio e, con molta probabilità, stabilirà le condizioni per la partita Parma-Napoli.