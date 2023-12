Infortunio Meret: le prime sensazioni sulle sue condizioni, al suo posto Contini

Infortunio Meret: le prime sensazioni sulle sue condizioni, al suo posto il giovane e terzo portiere Contini e non Gollini. Problema muscolare per il portiere del Napoli dopo il rigore parato a Pessina che lo costringe ad uscire. In campo entra appunto, il terzo portiere Nikita Contini.

Chi è Nikita Contini e perché non è entrato Gollini? Il secondo portiere Pierluigi Gollini si era infortunato alla caviglia nel riscaldamento e non è nemmeno in panchina. Nikita Contini è il terzo portiere del Napoli, classe 1996 e prodotto del vivaio partenopeo con varie esperienze in prestito tra cui Sampdoria, Reggina, Vicenza, Crotone e Spal. Mamma ucraina e papà napoletano di Giugliano in Campania, Contini è nato in Ucraina ma si è trasferito in Italia all'età di 3 anni.