Sky - Il Napoli ha sondato cinque attaccanti! In lista anche Embolo e Vlahovic

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: nuovi aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport sulle trattative in corso e le strategie di mercato del Napoli dopo l'infortunio di Lukaku. Il giornalista Luca Marchetti fa il punto della situazione a Sky Sport 24:

"È difficile che lo stop di Lukaku sia inferiore ai tre mesi. Questo obbliga il Napoli a prendere in considerazione l'ipotesi di prendere un altro attaccante: oggi è il giorno delle tante telefonate che il Napoli ha fatto in giro per sondare il terreno con i tanti calciatori che sono sul mercato.

Il Napoli si è informato con il Manchester United per Hojlund, ma si è informato anche sulle condizioni di Vlahovic, di Embolo del Monaco, c'è stato anche un sondaggio per Krstovic e per Pinamonti. Le ipotesi vanno dal prestito all'acquisto a titolo definitivo: eventualmente giocatori come Vlahovic ed Embolo, in scadenza di contratto, arriverebbero a titolo definitivo. Il Napoli preferisce prendere un attaccante in prestito ed è disposto ad investire solo per un attaccante giovane.

Su questi attaccanti però ci sono anche altre squadre che ci lavorano da mesi, come Milan e Atalanta. Zirkzee non è nella lista perché il Manchester non è disposto a darlo in prestito".

