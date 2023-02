Infortunio Berardi: le condizioni dell'attaccante in vista di Sassuolo-Napoli

Notizie Calcio - Infortunio per Domenico Berardi in vista di Sassuolo-Napoli. L’attaccante simbolo del club neroverdi ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 12 minuti nel corso di Udinese-Sassuolo in campo adesso.

Sassuolo-Napoli, le condizioni di Berardi

Come riporta DAZN, tuttavia sembrerebbe di non trattarsi di qualcosa di serissimo per il giocatore. Lo stesso, infatti, al momento del cambio, non sembrava particolarmente dolorante ma più che altro dispiaciuto per dover lasciare in anticipo il campo. Problema nell’interno coscia sinistra per lui con ghiaccio subito applicato.

Il 28enne di Cariati è quindi a rischio per Sassuolo-Napoli ma a questo punto, dati gli aggiornamenti, non sarebbe nemmeno troppo da escludere un recupero rapido. In alternativa salterà la prossima ma non dovrebbe trattarsi comunque di un lungo stop. Seguiranno aggiornamenti.