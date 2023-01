Gaffe su "Napoli-Inter allo stadio San Paolo", arrivano le scuse da SportMediaset: il messaggio

Napoli - Ricorderete la gaffe su un servizio mandato in onda da SportMediaset in Tv riguardo la partita Inter-Napoli, che si giocherà allo stadio Meazza di Milano il 4 gennaio. Nel servizio, i colleghi avevano invertito il fattore casa, sbagliando anche il nome dello stadio del Napoli, citando la vecchia denominazione di stadio San Paolo.

Sono arrivate le scuse a CalcioNapoli24 del collega di Sport Mediaset, Cristiano Puccetti:

"Non sono iscritto ai social e chiedo gentilmente di poter pubblicare questo mio messaggio. Mi scuso con tutti per l'errore che ho commesso nella realizzazione del servizio dell'edizione di SportMediaset di martedì. E' un errore imperdonabile e non ci sono giustificazioni. Me ne vergogno. Ho fatto quello che non si deve mai fare: andare a memoria, fidarsi del "computer" che abbiamo nella testa. Sarebbe stato semplice per me controllare su Google + Calendario di serie A, così facendo avrei evitato questo scivolone. Purtroppo non l'ho fatto. In queste settimane in attesa del campionato mi ero fatto l'idea (sbagliata) che alla ripresa ci fosse Napoli-Inter e non Inter-Napoli. Ho commesso un errore davvero incredibile ed evitabilissimo. Mi sono letto tutti gli insulti che in questi casi vengono vomitati con rabbia contro chi sbaglia. Rinnovo le scuse a tutti i telespettatori e a tutti i miei colleghi, compresi i miei capi. Spero che questo non pregiudichi la vostra considerazione rispetto ad una modesta ed umile carriera come la mia. Un saluto, Cristiano Puccetti".