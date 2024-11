Dove vedere Fiorentina-Inter in Tv e streaming: sorpresa su un canale

Dove vedere Fiorentina Inter in Tv e streaming? Le ultimissime notizie su quella che sarà la diretta tv di Fiorentina Inter, dove vederla in tv e streaming per il prossimo turno Serie A, con una novità rispetto al solito.

Fiorentina Inter dove vederla - Sarà una grandissima sfida al vertice quella che si giocherà allo stadio Artemio Franchi, una partita tra due squadre che si ritrovano a pari punti al secondo posto e a solo -1 dalla vetta. Un vero e proprio scontro diretto Fiorentina Inter con le tifoserie di entrambe le squadre che aspettano con grande ansia questa partita. Appuntamento domenica 1 dicembre alle 18:00.

Dove vedere Fiorentina Inter in Tv e streaming? Una partita che vorranno seguire anche tutte le altre tifoserie d'Italia perché sarà una gara domenicale sicuramente che può regalare spettacolo tra la squadra di Raffaele Palladino e quella di Simone Inzaghi.

Dove vedere Fiorentina Inter in Tv? C'è una piacevole sorpresa per questo turno per questa grande gara. Rispetto al solito, infatti, la partita non sarà trasmessa solo da DAZN ma anche da SkySport. L'emittente digitale detiene l'esclusiva per tutti e 10 i match di ogni turno ma la Tv satellitare detiene 3 gare in co-esclusiva di volta in volta e a questo giro i campani rientrano nel palinsesto. Questa volta, invece, Fiorentina Inter sarà possibile vederla sia su DAZN che su Sky.

Dove vedere Fiorentina Inter in streaming? Lo stesso discorso vale per lo streaming con la partita in diretta su DAZN, ma si può vedereFiorentina Inter anche su SkyGo o in alternativa NOW TV.