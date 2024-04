Commissione Sport del Comune di Napoli: chiesto un tavolo permanente con la SSC Napoli, i dettagli

Con un comunicato stampa del Consiglio del Comune di Napoli del 17/04/2024, arrivano novità dalla commissione sport su "Stadio Maradona e associazioni sportive: nuovo confronto in commissione":

"La Commissione Sport, presieduta da Gennaro Esposito, ha incontrato la dirigente Gerarda Vaccaro e le associazioni sportive per discutere dello Stadio Maradona. Le associazioni sportive hanno chiesto un tavolo permanente, con Comune e Calcio Napoli, che possa permettere di pianificare sia gli allenamenti e la preparazione, sia le competizioni, anche alla luce del crescente interesse verso l'impianto per l'organizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali di atletica. Necessario però intervenire sia sulla pista sia sulle attrezzature indispensabili per questo tipo di attività. Hanno infine chiesto di prolungare gli orari di apertura degli altri impianti sportivi in modo da consentire gli allenamenti anche nei giorni in cui il Maradona è occupato dalla SSC Napoli. Sergio Colella (Manfredi Sindaco) ha osservato che, per organizzare altre attività sportive, si potrebbero utilizzare le settimane in cui la SSC Napoli gioca in trasferta.

Gerarda Vaccaro, dirigente ai grandi impianti sportivi, ha condiviso la proposta del consigliere Colella di utilizzare le settimane nelle quali la squadra gioca in trasferta per la calendarizzazione di altri eventi sportivi. Rispetto ai danni alla pista di atletica, rifatta sei anni fa, molti sono imputabili a ragioni di usura, ma – ha chiarito - tutti i danni causati nel corso degli eventi, che siano partite del Calcio Napoli, concerti o altro, vengono caricati sugli organizzatori. Il presidente Esposito ha proposto di istituire una cabina di regia per permettere di programmare tutte le attività sportive, coordinandole con le esigenze della SSC Napoli e nel rispetto della convenzione tra Comune e Calcio Napoli, in modo da poter ospitare importanti eventi nazionali e internazionali di altri sport".