Mercato Napoli, spunta di nuovo Lo Celso! Gazzetta: è in uscita dal Tottenham, può coprire il buco di Zielinski

Calciomercato SSC Napoli - Sono giorni chiave per il futuro del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis dovrà sistemare questioni aperte da tempo. Ad esempio, l’addio di Zielinski ed il suo sostituto. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Tante risorse serviranno per tentare lo Shakhtar Donetsk per Georgiy Sudakov, ritenuto il nuovo “Zielinski”. E l’ucraino potrebbe arrivare insieme a un vecchio pallino come Giovani Lo Celso, in uscita dal Tottenham, per avere una alternativa di qualità in mediana.