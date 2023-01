Clamoroso: scontri ultras sulla A1, era un agguato ai napoletani! Scoperto anche l'ideatore

Scontri tra ultras napoletani e romanisti sull'Autostrada A1, clamorosa scoperta della Digos! Ultime notizie: la Questura da Arezzo ha scoperto il piano degli ultras della Roma, che avevano organizzato un vero e proprio agguato ai napoletani all'autogrill di Badia al Pino, e non solo.

Dietro il piano degli ultras giallorossi ci sarebbe una persona, tale Martino Di Tosto, ultrà romanista già noto alle forze dell'ordine, che sarebbe il principale ideatore dell'agguato ai napoletani.

Utras Roma: chi è Martino Di Tosto?

Martino Di Tosto

Martino Di Tosto è l'ultrà della Roma arrestato dalla Polizia mentre si trovava in ospedale, per curare le ferite da arma da taglio inflitte dagli ultras napoletani. Il giudice ha convalidato il suo arresto, imponendo l'obbligo di firma e adesso emergono le scoperte fatte dalla Digos dopo aver ispezionato il suo telefono cellulare.

Le chat presenti sullo smartphone di Martino Di Tosto dimostrano che era stato proprio lui ad organizzare un agguato ai napoletani. C'è un messaggio in particolare, che Di Tosto manda ai suoi compagni romanisti, e scrive: "L'unica cosa che se comunque arrivamo, arrivamo che li trovamo che stanno dentro l'autogrill. Secondo me la cosa più intelligente da fa' è fermasse alla rampa d'uscita quindi sull'autostrada, quindi entraje de davanti".

Agguato ai napoletani

Un vero e proprio piano d'azione, come riporta oggi il Corriere della Sera: Di Tosto aveva dato indicazione ai gruppi ultrà della Roma di attaccare i napoletani alle spalle, bloccando la via di fuga all'uscita. Un agguato in piena regola, che però non ha funzionato: ad avere la peggio negli scontri, infatti, furono proprio i romanisti. Solo l'intervento della Polizia riuscì a fermare le violenze.