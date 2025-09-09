Anguissa torna per ultimo a Napoli! Ma Conte è costretto a farlo giocare lo stesso

Ultime notizie Napoli. Il mister Antonio Conte attende a Castel Volturno il rientro di tutti i calciatori impegnati con le Nazionali.
Oggi Il Mattino svela chi sarà l'ultimo azzurro a rientrare alla base: non Olivera, che invece ha anticipato il suo rientro dopo la squalifica rimediata con l'Uruguay, bensì Frank Zambo Anguissa. Sarà proprio Anguissa l'ultimo a tornare, ma a Firenze ci sarà e giocherà:
"Ma di sicuro, per il camerunense, non c’è spazio per riposare. A Firenze, ci sarà. E verrà anche premiato: come miglior calciatore del mese d’agosto. D’altronde, la freddezza per il gol al 95’ con il Cagliari, vale tutto il trofeo".