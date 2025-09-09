Anguissa torna per ultimo a Napoli! Ma Conte è costretto a farlo giocare lo stesso

Rassegna Stampa  
AnguissaAnguissa

Ultime notizie Napoli. Il mister Antonio Conte attende a Castel Volturno il rientro di tutti i calciatori impegnati con le Nazionali. 

Oggi Il Mattino svela chi sarà l'ultimo azzurro a rientrare alla base: non Olivera, che invece ha anticipato il suo rientro dopo la squalifica rimediata con l'Uruguay, bensì Frank Zambo Anguissa. Sarà proprio Anguissa l'ultimo a tornare, ma a Firenze ci sarà e giocherà:

"Ma di sicuro, per il camerunense, non c’è spazio per riposare. A Firenze, ci sarà. E verrà anche premiato: come miglior calciatore del mese d’agosto. D’altronde, la freddezza per il gol al 95’ con il Cagliari, vale tutto il trofeo".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top