Israele-Italia 4-5, i giornali bocciano Di Lorenzo: "Va in tilt, surclassato e spesso in difficoltà"

Israele-Italia 4-5, la Nazionale vince all'ultimo minuto grazie ad un gol di Tonali. Oggi il Corriere della Sera stila le pagelle del match assegnando un voto di 5 a Giovanni Di Lorenzo e motivando così la valutazione del capitano del Napoli:
Spinge poco e viene messo sovente in difficoltà dagli attacchi rapidi degli israeliani. Surclassato sul 4-4
Stesso voto anche sul quotidiano La Repubblica, che assegna voto 5 a Giovanni Di Lorenzo:
Si accontenta di presidiare il fortino e ci riesce benino per 45’, poi va in tilt anche lui.