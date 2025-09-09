La Repubblica: ci sono buone notizie per Miguel Gutierrez!

Ultime notizie Napoli. Oggi sul quotidiano La Repubblica nuovi aggiornamenti sulle condizioni dei calciatori infortunati, in via di recupero. Tra questi c'è anche il nuovo acquisto Miguel Gutierrez, arrivato in estate dal Girona ma ancora alle prese con i postumi dell'operazione di pulizia alla caviglia.

Oggi La Repubblica anticipa i tempi di recupero di Gutierrez, che potrebbe già essere a disposizione di Conte in occasione della prossima partita contro la Fiorentina:

Miguel Gutierrez viaggia verso la prima convocazione. Lo spagnolo ha smaltito i postumi dell’intervento di pulizia alla caviglia.

