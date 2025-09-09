La Champions nel Rione Sanità? Lo Sporting aveva valutato e opzionato il Campo San Gennaro!

Napoli-Sporting sarà la prima partita di UEFA Champions League 2025-2026 allo stadio Diego Armando Maradona. Il match è in programma per l'1 ottobre 2025 e nel frattempo il club portoghese sta già organizzando la sua trasferta a Napoli.

Secondo quanto rivela oggi il quotidiano Il Mattino, lo Sporting Lisbona aveva valutato il campo San Gennaro del Rione Sanità per la rifinitura della vigilia a Napoli. Proprio così: un club europeo stava per scegliere la Sanità a Napoli per la sua trasferta di Champions League. Grazie all'intermediazione della società Amazine, lo Sporting aveva già visionato ed opzionato il campo San Gennaro della Sanità, come rivela Enzo Salzano:

"Ci siamo andati vicini a ospitare la preparazione dello Sporting alla partita con il Napoli: c’erano due nodi da sciogliere. Un piano traffico ad hoc per far transitare il bus da 50 posti con la squadra portoghese, ma qui la soluzione l’avevamo trovata bastava far passare due minibus da 25 posti, e la questione del campo, il nostro è in erba sintetico. Omologato dalla Uefa, è il top di gamma. I portoghesi, quando sembrava che avessimo trovato la quadra, hanno preferito dare mandato alla società di trovare un campo in erba naturale".

Ma non è detta l'ultima parola. Il Campo San Gennaro del Rione Sanità potrebbe ancora ospitare gli altri club europei che arriveranno in trasferta a Napoli per giocare la Champions League: Eintracht, Qarabag e Chelsea. Ma anche le partite del Napoli Primavera impegnato in UEFA Youth League.