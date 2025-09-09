Garcia si fa "perdonare" da De Bruyne: il CT chiama tutto lo stadio alla standing ovation | VIDEO

Garcia e De BruyneGarcia e De Bruyne

Il rapporto tra Rudi Garcia e Kevin De Bruyne non sembra esattamente idilliaco. Il CT della Nazionale belga ha esautorato KDB dal ruolo di capitano, cosegnando la fascia a Tielemans, ma non sembra avera alcuna intenzione di rompere con il suo miglior giocatore.

Domenica nella partita tra Belgio e Kazakistan, vinta 6-0 grazie ad una doppietta di De Bruyne (certamente il migliore in campo), Rudi Garcia ha tributato KDB concedendogli la standing ovation del pubblica. Richiamato il centrocampista del Napoli in panchina, Rudi Garcia si è rivolto al pubblico invitandolo ad alzarsi in piedi per l'uscita di De Bruyne. Guarda il video su CalcioNapoli24.

