Bielorussia-Scozia 0-2, Gilmour: "Non era una gara facile, siamo stati bravi. Ora non vediamo l'ora di giocare in casa nostra"

Billy Gilmour ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post gara di Bielorussia-Scozia 0-2.

"Sapevamo che sarebbe stato un incontro molto difficile. Contro queste squadre, devi essere paziente e provare a sbloccare subito il risultato. Siamo stati bravi. Giocare senza i nostri tifosi non è stato semplice, sappiamo quanto il loro sostegno sia importante per noi. Siamo molto contenti di essere riusciti a farli contenti con questa vittoria. Le prossime due gare le giocheremo in casa, sarà molto importante il sostegno di tutti".