La reazione di De Bruyne quando ha saputo di non essere più capitano del Belgio

Kevin De Bruyne non è più il capitano del Belgio. la decisione è stata presa dal Ct Rudi Garcia

Napoli - La notizia che Rudi Garcia ha tolto la fascia da capitano a Kevin De Bruyne ha fatto il giro del mondo. Una decisione inaspettata praticamente per tutti considerando che KDB è il simbolo del Belgio. Il centrocampista del Napoli ha poi spiegato alla stampa la decisione del CT: "All’inizio della settimana, l’allenatore ha spiegato la sua decisione a Romelu Lukaku e a me. Posso capirlo. Non sono più il più giovane. Ha optato per un ragazzo che può giocare ancora per otto-dieci anni".

De Bruyne non è più capitano del Belgio

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la reazione di De Bruyne quando gli è stato comunicato di non essere più il capitano del Belgio:

"Un Citizen onorario tra i Citizens, dopo dieci anni di incanto sulle sponde del Mersey e 116 giorni di inevitabile nostalgia e sole del Sud. Nuove emozioni napoletane, inesplorate fatiche e grandi obiettivi: giocherà per lo scudetto, per l’orgoglio europeo, per le coppe, per la squadra. E per se stesso: Garcia ha preferito il più giovane Tielemans a Kevin (e Lukaku) per il ruolo di capitano? E lui ne ha infilati tre, uno dietro l’altro, da fuoriclasse puro. Il più fab dei Four".

