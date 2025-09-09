La reazione di De Bruyne quando ha saputo di non essere più capitano del Belgio

Napoli - La notizia che Rudi Garcia ha tolto la fascia da capitano a Kevin De Bruyne ha fatto il giro del mondo. Una decisione inaspettata praticamente per tutti considerando che KDB è il simbolo del Belgio. Il centrocampista del Napoli ha poi spiegato alla stampa la decisione del CT: "All’inizio della settimana, l’allenatore ha spiegato la sua decisione a Romelu Lukaku e a me. Posso capirlo. Non sono più il più giovane. Ha optato per un ragazzo che può giocare ancora per otto-dieci anni".

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la reazione di De Bruyne quando gli è stato comunicato di non essere più il capitano del Belgio: