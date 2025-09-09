Infortunio Rrahmani, aggiornati i tempi di recupero! Ecco quando rientra in campo

Rassegna Stampa  
RrahmaniRrahmani

Infortunio Rrahmani, nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni e sui tempi di recupero dal Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Ieri il difensore kosovaro è tornato a Napoli e si è subito sottoposto a nuove visite mediche presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno: confermata la lesione al bicipite femorale che lo costringerà a stare fermo almeno due settimane.

Dunque Rrahmani salta le prossime tre partite contro Fiorentina, Manchester City e Pisa, contando di recuperare in tempo per la sfida contro il Milan a San Siro, prevista per il 28 settembre. O almeno è questo l'obiettivo del Napoli e dello staff medico. Il Mattino precisa:

La situazione andrà monitorata giorno dopo giorno per non correre rischi e riportare in campo il pilastro della difesa del Napoli soltanto quando sarà effettivamente pronto.

