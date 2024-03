Convocati Italia, dopo Folorunsho in arrivo un'altra sorpresa dal Napoli?

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Michael Folorunsho e Giacomo Raspadori: è questo il quartetto napoletano convocato dal Ct Luciano Spalletti per la tournée negli Stati Uniti della nazionale italiana in preparazione dell'Europeo di quest'estate. Manca Matteo Politano che dopo la delusione con la gestione di Roberto Mancini non sta avendo continuità nemmeno col suo ex allenatore, ma nulla è ancora deciso per il grande appuntamento di quest'estate. Le ultime giornate di Serie A, infatti, saranno decisive per il verdetto conclusivo e le convocazioni per il torneo in Germania.

Convocati Italia, da Napoli in arrivo una futura sorpresa?

Diverse novità tra i convocati per il commissario tecnico oltre il centrocampista del Napoli in prestito all'Hellas Verona, ma tra i vari manca un nome che in molti avrebbero voluto vedere tra le fila azzurre: Gianluca Gaetano. Allenato lo scorso anno da Spalletti nello storico anno dello scudetto, il centrocampista di Cimitile è un'altra delle grandi rivelazioni di questo campionato con un rendimento altissimo a Cagliari dove si è trasferito dallo scorso gennaio.

Tra gli italiani più prolifici di questo avvio di 2024, il prossimo anno potrebbe far ritorno alla base dove potrebbe avere più spazio. Nel frattempo, però, sogna anche la nazionale e chissà che non sia lui la prossima 'sorpresa' da Napoli. Da escludere una convocazione per Euro 2024, più verosimile la presenza in lista potrebbe arrivare a settembre quando la selezione italiana si ritroverà dopo l'estate. Sarebbe un altro step importantissimo della sua carriera a 23 anni.