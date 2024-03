Amichevole Italia-Ecuador, Sky: la decisione di Spalletti su Raspadori e Di Lorenzo

Napoli - Luciano Spalletti è intenzionato a riconfermare la difesa a tre anche domani contro l'Ecuador. La gara si disputerà alle ore 21 italiane. Nell'undici titolare - secondo la redazione di Sky Sport- dovrebbe trovare spazio Giacomo Raspadori al centro dell'attacco. Il calciatore del Napoli è favorito su Mateo Retegui reduce dalla rete contro il Venezuela. Non ci sarà invece Giovanni Di Lorenzo in difesa. Ecco la probabile formazione dell'Italia per la redazione di Sky: Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori.