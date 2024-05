Blitz di De Laurentiis, Parlato a CN24: "ADL a Castel Volturno per incontrare Calzona e la squadra"

Calciomercato Napoli - Il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è presentato al centro sportivo di Castel Volturno, un blitz di buon mattino: si è trattenuto fino alle 11.55 circa, è stato un’oretta, un’oretta e mezza nel centro sportivo. Credo abbia incontrato la squadra e l’allenatore Francesco Calzona, vuole tenerli sulla corda per le ultime quattro partite.Ieri si è tornati ad un passato recente ed emozionante, forse troppo ravvicinato da poter raffrontare con questo presente: da Udine a Udine è passato un anno ed è cambiato tutto, c’è in ballo un presente proiettato verso la ricostruzione estiva.

Calzona non entusiasta che la squadra andasse a vedere il film? Rispetto le notizie di tutti, ma sono indiscrezioni di cui non trovo conferma: la raccogliamo, ma non abbiamo chi lo dimostra. La visita del presidente De Laurentiis sarà legata al tenere alta la concentrazione per le ultime quattro partite.

La frase di De Laurentiis sugli illusi cozza con quella di un anno fa, da lui deve ripartire questo concetto: in che posizione vuole collocarsi il Napoli nel futuro? Proiettato verso una nuova vittoria o ripartendo da zero? Lo scopriremo anche legandoci alla scelta del nuovo allenatore.

Calzona e le scelte per Udine? Non mi aspetto sorprese, penso che sarà confermata la squadra che conosciamo, quella che va in campo regolarmente dal 1’.

Film? Da vedere assolutamente, emozionante, ben montato, un’ottima narrazione con due cose che ho notato: l’assenza totale di giornalisti napoletani, che hanno accompagnato le gesta del Napoli di De Laurentiis, e forse c’è un pezzo troppo lungo che racconta l’eliminazione in Champions League. L’avrei dedicato di più al rientro della squadra a Capodichino dopo la Juventus”