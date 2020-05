Chiariello: "Sarà un calciomercato banditesco! Spero che il Napoli sappia muoversi, o avrà solo da perderci"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli:

“Oggi è un EditoRoma che riguarda Napoli. Dopo aver prestato un giocatore in Grecia, tale Ponce, la Roma l'ha venduto ai russi dello Spartak Mosca con una plusvalenza di 400 mila euro. E' stata aperta una causa da un club argentino contro la Roma perché per abbassare il valore del giocatore, ha incluso un giocatore senza valore di mercato, per eludere il pagamento di Ponce. Andrea Romagnoli, portiere della Primavera della Roma, è stato venduto allo Spartak Mosca per 2,5 milioni. Questo mi fa capire che il mercato post Coronavirus sarà uno di quelli selvaggi, banditeschi, tramite gli scambi si aggireranno patti, plusvalenze, di tutto di più. Prepariamoci al nuovo farwest calcistico. Il Napoli che è l'unica squadra che fa plusvalenze serie o sarà bravo ad inserirsi o avrà solo da perderci rispetto a chi fa magheggi".