Varriale: "Vantaggio viziato dal fallo e rigore su Osimhen! Poi tre paratissime di Sommer"

"Ha il sapore del passaggio di consegne #NapoliInter.Uno 0-3 bugiardo con episodi che girano tutti a favore di @inter .Dalla traversa di #Politano,al 1°gol viziato da un fallo evidente non visto da #Massa che nega pure un rigore a @victorosimhen9 ,a 3 paratissime di #Sommer. Per @sscnapoli arriva il 5° KO stagionale al Maradona nonostante il lavoro di #Mazzarri alle prese con una situazione non semplice per gli errori precedenti pure del presidente. @inter che si conferma la squadra migliore del campionato netta favorita per lo scudetto". Questo il tweet post Napoli-Inter 0-3 del giornalista RAI, Enrico Varriale.