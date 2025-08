Sportitalia - Il Napoli ha in pugno Gutierrez, ma non affonda! Il motivo è... Raspadori

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti di calciomercato Napoli direttamente dal suo canale YouTube. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Napoli ha in pugno Gutierrez, deve solo decidere quando affondare. Ad oggi non l’ha fatto. Può decidere di farlo quando si capirà il futuro di Raspadori, è possibile. Ad oggi per Raspadori non sono arrivate proposte secondo le aspettative del Napoli, per ora Raspadori resta in azzurro. Uscendo un attaccante forse le valutazioni possono cambiare".