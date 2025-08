"Solo il Gala Osimhen box": il Galatasaray mette in vendita una maglia speciale! E il videoclip... | VIDEO

Con l'arrivo di Victor Osimhen, i tifosi del club turco si sono scatenati. Dopo l'accoglienza da urlo seguita da centinaia di migliaia di persone, adesso il Galatasaray mette in atto una massiccia operazione di marketing. Come pubblicato sui propri canali ufficiali, il club turco ha pubblicato un videoclip per annunciare la vendita della "Solo il Gala Osimhen Box": una maglia speciale per celebrare l'arrivo di Osimhen in Turchia. All'interno della clip chiaro il riferimento al Napoli, all'Arabia Saudita e ai club che hanno tentato di approcciarsi a Victor durante la sessione estiva di calciomercato.

"Il Galatasaray è già molto grande, ma lo renderemo ancora più grande! SOLO IL GALA OSIMHEN BOX aspetta tutti i fan del Galatasaray in pre-ordine!".