UFFICIALE - Accostato al Napoli, Paixão firma con il Marsiglia

Calciomercato - Era finito nei radar del Napoli, ma Igor Paixão è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Il giocatore lascia il Feyenoord e si trasferisce in Ligue 1 per iniziare la sua nuova avventura: Paixão passa al Marsiglia per 35 milioni di euro comprensivi di bonus. Di seguito il comunicato ufficiale del club francese:

"L'Olympique Marsiglia è lieto di annunciare l'ingaggio del giovane esterno sinistro brasiliano Igor Paixão.

Nel quartiere Curiaú di Macapá, nel nord del Brasile, il 28 giugno 2000 è nato un bambino di nome Igor Guilherme Barbosa da Paixão. Fin da bambino, ha coltivato una passione insaziabile per il calcio. Notato durante un provino nel 2014, è entrato a far parte del settore giovanile del Coritiba, dove la sua perseveranza ha plasmato il suo destino. Dopo aver firmato un contratto da professionista nell'ottobre 2018, Igor ha esordito in prima squadra nel giugno 2019. Forte di questa prima esperienza, ha accettato un prestito in Serie C con il Londrina nel 2020. Con i "Bianchi e Blu", ha segnato quattro gol e ha contribuito alla promozione del club in Serie B.

Tornato al Coritiba, si afferma come titolare, segna i suoi primi gol in Serie A e, nel 2022, prolunga il suo contratto fino al 2024, mentre le offerte già fioccano. Nell'agosto 2022, il Feyenoord gli offre un contratto quinquennale: è il grande salto verso il Vecchio Continente. Scopre il calcio europeo nei Paesi Bassi e le competizioni continentali con l'Europa League. Igor continua a segnare assist e gol. Segna nel gennaio 2023, poi partecipa attivamente alla vittoria del titolo nazionale del Feyenoord nel maggio 2023, segnando un gol decisivo contro i Go Ahead Eagles. La stagione 2023-24 vede il Paixão trionfare in Coppa d'Olanda, segnare un gol decisivo in finale contro il NEC Nijmegen (1-0) e vincere il Johan Cruyff Shield (Trofeo dei Campioni d'Olanda) nell'agosto 2024. Segna anche uno dei gol più belli della stagione in Eredivisie con la sua monumentale rete contro l'Utrecht.

La stagione successiva fu quella della consacrazione. Nel marzo 2025, il brasiliano batté i record: una tripletta e due assist in una memorabile vittoria sul Twente (6-2). Una prestazione rara e straordinaria. L'ala sinistra continuò la sua fortuna con un gran finale di stagione costellato da sette nuovi gol e tre assist, per un totale di 18 gol e 14 assist a fine stagione. Il 21 maggio 2025, fu incoronato "Calciatore olandese dell'anno". A livello internazionale, fu convocato per la prima volta nell'agosto 2023 nella selezione olimpica brasiliana. Nel febbraio 2025, fece parte di una preselezione di 52 giocatori per la nazionale. Al di là delle statistiche, è un personaggio forgiato dall'umiltà e dalla testardaggine: quest'ala porta con orgoglio il peso delle sue origini. È un giocatore completo, capace di penetrare le linee avversarie, di pensare al suo posizionamento, di combinare con i suoi compagni e di lavorare con passione alla sua conclusione. Benvenuto all'Olympique de Marsiglia Igor!".